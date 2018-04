Trumps Mexiko-Politik "Es geht ihm darum, an der Macht zu bleiben"

05.04.2018 - Trump will die US-Nationalgarde an die mexikanische Grenze schicken, um eine Krise zu bewältigen, die es so gar nicht gibt.Trumps aktuelle Mexiko-Politik dient nur einem zweckt, ist US-Korrespondent Marc Pitzke überzeugt: dem Machterhalt.