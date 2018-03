Dieselaffäre in den USA VW parkt Zigtausende Autos in der Wüste

29.03.2018 - Sie stehen in einem Football-Stadion oder in der Wüste: VW hat Hunderttausende Diesel-Fahrzeuge in den USA zwischengeparkt. Der Konzern will die Autos verkaufen, muss aber Entscheidungen von US-Behörden abwarten.

