Schießtraining für US-Lehrer "Ich will vorbereitet sein"

12.03.2018 - Sie wollen ihre Schüler schützen - notfalls mit Waffengewalt. Seit Freitag dürfen Lehrer in Florida Waffen im Schulgebäude tragen. Ein ehemaliger Polizist bietet deshalb in Texas kostenlose Schießtrainings für Pädagogen an.