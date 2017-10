Zehnjährige erlegt Schwarzbären "Jagd ist eines meiner Lieblingshobbys":

13.10.2017 - Eine Zehnjährige legt die Armbrust an, zielt und trifft perfekt.Ayla Highfill aus dem US-Bundestaat Arkansas hat so einen Schwarzbären getötet. Den Vater freuts, er sieht in der Jagd eine gute Erziehungsmethode.

Mehr zu: Arkansas

Bärenjagd

Jagd

SPIEGEL ONLINE