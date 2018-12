Versenkter US-Panzerkreuzer Das letzte Geheimnis der "USS San Diego"

12.12.2018, 18:48 Uhr - Im Sommer 1918 sank nahe New York ein US-Kriegsschiff - nach einer Explosion an Bord. Doch was genau passiert war, blieb rund 100 Jahre ein Rätsel. Jetzt haben Forscher das Unglück rekonstruiert.

