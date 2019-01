Venezuela Massendemonstration in Caracas

23.01.2019, 20:43 Uhr - Großdemonstration in Caracas: Hunderttausende protestierten in den Straßen gegen Präsident Maduro. Die Menschen sind verärgert über den sozialistischen Staatschef, der am 10. Januar eine zweite Amtszeit angetreten hat. Hoffnungsträger ist Parlamentspräsident Juan Guaidó.