Vertreibung der Rohingya aus Burma "Die Menschen sind verzweifelt"

14.09.2017 - Sie sind erschöpft, hungrig und krank: Jeden Tag kommen Tausende von Rohingya aus Burma in Bangladesch an. In den Flüchtlingslagern herrscht Anarchie und Chaos, berichtet Reporterin Verena Hölzl.

