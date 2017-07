Zieler zurück in der Bundesliga "Ich will mehr Spielpraxis bekommen"

13.07.2017 - Nach nur einem Jahr bei Leicester City kehrt Torhüter Ron-Robert Zieler zurück in die Bundesliga. Der Weltmeister von 2014 wechselt zum VfB Stuttgart, ist dort aber nicht automatisch die neue Nummer eins. Ein Comeback in der Nationalmannschaft will der 28-Jährige nicht ausschließen.

kicker.tv