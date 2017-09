Der Bayern-Schreck Schmidt liebt die Spiele in München

22.09.2017 - Die letzte Niederlage des FC Bayern in der Allianz Arena war im März 2016, gegen Mainz 05 und den damaligen Trainer Martin Schmidt. Nun steht Schmidt in Wolfsburg an der Seitenlinie. Er weiß, wie man den Rekordmeister ärgern kann. Kein anderer Bundesliga-Trainer hat aktuell eine bessere Bilanz gegen die Bayern.

