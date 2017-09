Autonomes Luft-Taxi Volocopter meistert Jungfernflug

26.09.2017 - Lufttaxi über Dubai: In dem Emirat sollen Passagiere in einigen Jahren in sogenannten Volocoptern fliegen können. Den Jungfernflug hat der Copter gemeistert - zur Freude seiner deutschen Entwickler.

SPIEGEL ONLINE