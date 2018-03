Vor 20 Jahren 30. Jahrestag des My Lai-Massakers

19.03.2018 - An keinem anderen Ort wurde die Tragödie des Vietnam-Krieges deutlicher als in My Lai. Am 16. März 1968 zerstörten amerikanische Soldaten dort das Leben von mehr als 500 Zivilisten und den Ruf ihrer Armee. Die meisten der Opfer waren Frauen und Kinder.