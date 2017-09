Vor 20 Jahren Deutsche und ihre Autos

11.09.2017 - Männer messen ihren Erfolg oft in Pferdestärken. Je mehr PS, desto größer das Ansehen - so glauben sie. Viele pilgern deshalb gerne zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, um die Objekte ihrer Begierde aus nächster Nähe zu bestaunen. Laut Umfrage verbringt der Mann mehr Zeit mit Autowaschen als mit der Körperpflege.

SPIEGEL TV