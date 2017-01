Vor 20 Jahren Die Oder-Neisse Grenze

16.01.2017 - Bundesinnenminister Kanther wollte Anfang 1997 zusätzlich 1.500 Beamte zum Schutz der deutschen Grenze gen Osten schicken. Das kam an in einem Land, in dem die Zahl der Arbeitslosen auf 4,5 Millionen steigen sollte. Auch wenn die simple Gleichung, dass jeder zurückgewiesene Armutsflüchtling die Chancen eines Deutschen auf dem Arbeitsmarkt erhöht, noch nie gestimmt hat. Zudem war die Ostgrenze entlang der Oder und der Neisse witterungsbedingt durchlässiger denn je.

SPIEGEL TV