Vor 20 Jahren Die Rückkehr des Che Guevara

09.10.2017 - Am 9. Oktober 1967 starb Ernesto Che Guevara in Bolivien, bereits 1965 hatte er Kuba verlassen. Im Herbst 1997 kehrten die Gebeine des großen Revolutionärs in einer kleinen Holzkiste dorthin zurück, wo einst die kubanische Revolution begann. Obwohl dazwischen über 30 Jahre lagen, hatte man den Eindruck, als hätte Che Guevara das Land erst kürzlich verlassen.

SPIEGEL TV