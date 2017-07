Vor 20 Jahren Flutkatastrophe in Polen

24.07.2017 - In Polen standen nach der großen Flutwelle im Sommer 1997 ganze Landstriche unter Wasser. Die traurige Bilanz nach zwei Wochen Sintflut: 48 Todesopfer und zehntausende Menschen, die das Wenige, was sie besaßen, in den Fluten verloren hatten. Die Regierung stellte ihnen eine einmalige Hilfszahlung in Aussicht: Ganze 1.000 Mark pro Familie.

SPIEGEL TV