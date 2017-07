Vor 20 Jahren Verbrechensbekämpfung in New York

31.07.2017 - Drogen, Dreck und Kriminalität - dafür stand New York, bis ein neuer Polizeichef gründlich aufräumte. Sein Konzept: null Toleranz. Das Übel Kriminalität müsse an der Wurzel gepackt werden. Und tatsächlich sank die Kriminalitätsrate in New York drastisch.

SPIEGEL TV