Vor 20 Jahren Wahlerfolg der DVU

21.05.2018 - Das Erschreckendste an der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Frühjahr 1998 war das Ergebnis der DVU - der Deutschen Volksunion. Und das schlimmste daran: Die Wähler der Ultrarechten waren ziemlich jung. Es war die Quittung dafür, dass die Probleme von Arbeitslosigkeit und damit verbundener Verwahrlosung weiter Teile der Gesellschaft - vor allem in Ostdeutschland - nicht angegangen, sondern ausgesessen wurden.