Waldbrand bei Potsdam "Einsatz läuft auf vollen Touren"

27.07.2018 - Nach Ausbruch des schweren Waldbrandes in Brandenburg hilft die Bundeswehr auch mit Löschpanzern bei der Brandbekämpfung, sie dauerte auch in der Nacht an. Autobahnen und Teile von Potsdam wurden gesperrt. Die Evakuierung von Fichtenwalde ist vorerst abgesagt.

