Extremsport am Abgrund Grat nochmal gut gegangen

16.08.2017 - In atemberaubendem Tempo läuft ein Mann in 1000 Meter Höhe über den Grat des Crib Goch in Wales. Links und rechts nichts als sehr steile Abhänge. Er filmt sein waghalsiges Abenteuer mit einer Actionkamera.

Bergsteigen

