Webvideos der Woche Polizist von eigener Kamera entlarvt

22.07.2017 - Ein Polizist in Baltimore hat offenbar versucht, einem Beschuldigten Drogen unterzuschieben. Statt eines Sonnuntergangs filmten Touristen am Baikalsee in Russland einen Flugzeugabsturz. Eine Drohne hält Orcas bei der Waljagd fest. Die Netzfunde der Woche im Video.

