Webvideos der Woche Bitte nicht nachmachen!

18.08.2018 - Ein leichtsinniger Tourist in Alska bringt sich selbst in Lebensgefahr. Um ein Selfie zu machen, wagte er sich bis auf wenige Meter an eine Gruppe fressender Braunbären heran. Die besten Netzfunde der vergangenen Tage.