Weihnachtsbaum in Washington Die 5000-Kilometer-Tanne

07.12.2018, 16:11 Uhr - Regionale Forstwirtschaft Fehlanzeige: Der Weihnachtsbaum vor dem Kapitol in Washington kommt aus Oregon an der US-Westküste. Der 22-Meter hohe Weihnachtsbaum wurde von dort bis nach Washington D.C. transportiert. 5000 Kilometer weit, per LKW.