Weihnachtsvideo aus US-Botschaft in Japan Diplomaten total albern

25.12.2016 - Warum begeistert ein Weihnachtsvideo der US-Botschaft in Japan bereits fast fünf Millionen Menschen? Vielleicht, weil Diplomaten darin in Strümpfen so herrlich herumalbern? Allen voran: die JFK-Tochter und US-Botschafterin Caroline Kennedy. Sehen Sie selbst.

SPIEGEL ONLINE