Werder auf dem Freimarkt Ablenkung vom Krisengipfel

19.10.2017 - Vor dem Krisengipfel am Sonntag in Köln stand für Werder der traditionelle Besuch auf dem Bremer Freimarkt an. Er gilt als die fünfte Jahreszeit in der Hansestadt. Trotz der sportlichen Talfahrt präsentierten sich Verantwortliche und Spieler gut gelaunt.

kicker.tv