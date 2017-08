Extrem-Biker Rückwärts auf dem Vorderrad den Hügel runter

22.08.2017 - Freeride-Spezialist Fabio Wibmer zeigt in diesem Video, was mit einem Fahrrad im Wiener Stadtgebiet so alles möglich ist. Bitte nicht nachmachen!

