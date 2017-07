Amateur filmt Wirbelsturm Tornado am Wiener Flughafen

11.07.2017 - Regen, Hagel und 15 Millionen Euro Schaden: In Wien herrschte am Montagabend ein heftiges Unwetter. Am Flughafen wurde sogar ein Wirbelsturm gefilmt.

