Willy Göken und seine Gäste Ein Tag im Büdchen

02.05.2017 - Am 14. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Was die Menschen zur Zeit bewegt, kann man am besten dort herausfinden, wo das echte Leben pulsiert: im Kiosk von Willy Göken in Essen-Altendorf. (30.04.2017)

SPIEGEL TV