Staatschef am Drücker Scharfschütze Putin

20.09.2018 - Wladimir Putin weiß einfach, wie PR in eigener Sache in Russland geht - und präsentiert sich aktuell als Staatschef an der Waffe. Mit seinem Talent zur Eigenwerbung lässt er Frankreichs Emmanuel Macron im Regen stehen.