WM-Pokal on tour Littbarski schickt ihn nach Russland

29.08.2017 - Am 14. Juni 2018 beginnt die Fußball-WM in Russland. Deutschland als Weltmeister hat den sogenannten Siegerpokal. Eine Kopie der Originaltrophäe. Und dieses Original wird ab sofort auf Reisen gehen - mit dem Ziel Moskau. Pierre Littbarski holte den Pokal als Botschafter aus dem Fifa-Museum in Zürich ab.

kicker.tv