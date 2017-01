Videoreportage aus Würselen Wo sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Haare schneiden lässt

26.01.2017 - Wer wissen will, wie der neue SPD-Kanzlerkandidat tickt, muss sich in Würselen umhören. In der Stadt bei Aachen war Martin Schulz Bürgermeister, Buchhändler und Fußballspieler. Und er lässt sich dort bis heute die Haare schneiden.

