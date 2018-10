Mobilfunkstandard 5G Regierung interveniert bei Mobilfunkausbau

In einem abhörsicheren Raum in Mainz soll im kommenden Frühjahr eine Veranstaltung stattfinden, die von herausragender Bedeutung für die Zukunft des ganzen Landes sein wird: Die Manager von Telekom, Vodafone, Telefonica und Co. treffen sich dann in einer Außenstelle der Bundesnetzagentur zu einer Auktion, um die wertvollen Frequenzen für den ultraschnellen Mobilfunkstandard 5G zu ersteigern.

Das neue Kommunikationsnetz wird deutlich höhere Übertragungsraten bieten, unter anderem für das autonome Fahren, und es wird die wesentliche Basis für das Internet der Dinge sein. Es geht also um nicht weniger als um die digitale Zukunft Deutschlands - und um den Anschluss des ländlichen Raums an das Wirtschaftsleben der Nation.

Doch schon über die Modalitäten der Versteigerung wird gestritten. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) steht wegen ihnen schon länger unter Beschuss aus den Vorstandsetagen der großen Telekomkonzerne. Jetzt kritisiert auch die Bundesregierung die Behörde.

BNetzA-Präsident Jochen Homann wurde nach SPIEGEL-Informationen diesen Donnerstag zu einem geheimen Krisentreffen ins Bundesverkehrsministerium bestellt. Dort drängten die Unionsminister Andreas Scheuer (Verkehr und digitale Infrastruktur), Peter Altmaier (Wirtschaft) und Helge Braun (Kanzleramt) auf Änderungen der Regeln für die im Frühjahr geplante Versteigerung, für die zehn Milliarden Euro an Erlösen erwartet werden.

Vergangene Fehler nicht wiederholen

Die Regierungsvertreter wollen, dass Homann auch im ländlichen Raum superschnellen Mobilfunk garantiert. Dafür sollen die Anbieter in dünn besiedelten Regionen nur ein einziges 5G-Netz aufbauen, dieses aber untereinander teilen. Auch sollen bis auf die Ebene kommunaler Straßen sichere Verbindungen gewährleistet werden, um künftige Anwendungen wie das autonome Fahren von Autos zu ermöglichen.

Im Wirtschaftsministerium will man die Fehler bei vergangenen Versteigerungen unbedingt vermeiden. "Wir brauchen klare Vorgaben an die Netzbetreiber, damit wir die Versorgungslücken schließen und die Zukunft der Kommunikation nicht verschlafen", heißt es dort.

Die Intervention aus Berlin bei der Bonner Behörde ist heikel. Denn die Auktion muss nach Auffassung der Bundesnetzagentur ohne Einflussnahme der Regierung erfolgen. Deshalb fürchtet man in der Netzagentur nun Klagen von Mobilfunkunternehmen.

Breitband für den Kohleausstieg

Der Aufbau des neuen 5G-Netzes soll in Modellregionen erfolgen. Darauf dürfen sich zwei Regionen Hoffnung machen, die durch den Strukturwandel im Zuge des Kohleausstiegs besonders betroffen sind.

Nach Informationen des SPIEGEL will die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", die im Auftrag der Bundesregierung das Ende der Kohleverstromung vorbereiten soll, sowohl im Rheinischen Revier als auch in der ostdeutschen Lausitz eine Testregion für den zukünftigen Mobilfunkstandard 5G etablieren.

Einigkeit besteht auch darin, gleich eine ganze Reihe von Schienenbauprojekten in einem Strukturwandelgesetz festzuschreiben. Kernstück ist dabei eine ICE-Trasse zwischen Berlin und Görlitz, die durchgängig zweigleisig für mindestens 200 Stundenkilometer schnelle Züge ausgelegt werden soll. Zusätzlich soll auch die Strecke von Görlitz bis Polen elektrifiziert und ausgebaut werden.

Auf Nebenstrecken wie jenen zwischen Leipzig und Döbeln oder Leipzig und Zeitz sollen modernste Wasserstoffzüge verkehren. Die Vorhaben sollen im Bundesverkehrswegeplan als "vordringliche" Projekte geführt werden, wofür es auch bei der Deutschen Bahn Unterstützung gibt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte dem Gremium eine Art Wunschliste vorgelegt. Zusätzlich zu Bahnstrecken und Mobilfunk fordert er ein 100 Millionen Euro schweres Forschungsförderungsprogramm für bestehende Firmen in der Lausitz.