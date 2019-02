Produktionsstopp für A380 IG Metall will notfalls Airbus-Jobs aus dem Ausland abziehen

Der IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner verlangt nach dem für 2021 geplanten Produktionsstopp für den Großraumflieger A380, dass möglichst viele der davon betroffenen Beschäftigten bei anderen Programmen wie dem A320 oder den Langstreckenfliegern A330 und A350 unterkommen. Sollte das nicht ausreichen, müsse auch daran gedacht werden, Aufträge aus dem Ausland zurückzuholen, sagte Kerner dem SPIEGEL. Er sitzt im Aufsichtsrat von zwei Airbus-Gesellschaften.

So lässt Airbus zum Beispiel in der Türkei Teile für das Modell A350 produzieren, aus Korea kommen die sogenannten Sharklets, also die Flügelspitzen für mehrere Baureihen. "Als Erstes muss analysiert werden, wer überhaupt betroffen ist", verlangt Kerner, "in einem zweiten Schritt muss dann geprüft werden, welche Aufgaben welchen Standorten zugeteilt werden können, um den Beschäftigten eine Perspektive zu geben". Allerdings dürfe es dabei nicht zu einer Konkurrenz zwischen Angestellten in deutschen, französischen und anderen europäischen Betrieben kommen.

Vom angepeilten Stopp der A380-Produktion sind nach Angaben von Konzernchef Tom Enders insgesamt 3000 bis 3500 Airbus-Mitarbeiter betroffen. Enders sieht aber gute Chancen, die Beschäftigten in anderen Bereichen des Luftfahrtkonzerns einzusetzen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium fordert klare Perspektiven für die rund 1000 betroffenen Mitarbeiter in Deutschland. "Ziel muss es sein, dass die Beschäftigten bei anderen Airbus-Flugzeug-Programmen beschäftigt werden", teilte das Ministerium mit.

imago/sepp spiegl Jürgen Kerner

IG-Metall-Mann Kerner bedauert, dass der A380 nun eingestellt wird. "Es ist ein großartiges Flugzeug und ein Jammer, dass er nicht mehr gebaut werden soll", sagte er. Den Managern und Politikern, die das Projekt damals anschoben, macht der Spitzenfunktionär keinen Vorwurf. "Dass es für solch ehrgeizige Vorhaben politischen Flankenschutz und eine Anschubfinanzierung gibt, zeigt doch, dass die Kombination von Industriepolitik und Marktwirtschaft in Europa funktioniert."

Dies werde auch durch das vorzeitige Ende des Riesenfliegers nicht widerlegt. "Am Ende entscheidet der Markt", so Kerner, aber Airbus sei inzwischen "so stabil und erfolgreich, dass die Firma selbst einen finanziellen Misserfolg wie den A380 verkraften kann."