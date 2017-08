Deutsche Autoindustrie EU-Kommission prüft Kartellvorwürfe "mit Priorität"

Offiziell hüllt sich die Behörde weitgehend in Schweigen, intern aber gibt es wenig Zweifel, wie ernst EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Vorwürfe gegen deutsche Auto-Vorzeigemarken wie Audi, BMW, Mercedes, Porsche und VW nimmt. In einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) betonte Vestager, dass die Kommission ebenso wie das Bundeskartellamt "Informationen erhalten habe, welche derzeit unter Federführung der Europäischen Kommission mit Priorität geprüft werden".

Vestager machte in dem Schreiben vom 28. Juli, das dem SPIEGEL vorliegt, zumindest indirekt klar, dass die deutsche Autobranche nicht mit Milde rechnen kann, wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten. "Es zählt zu den obersten Prioritäten der Europäischen Kommission, die europäischen Regeln durchzusetzen, die es Unternehmen verbieten, wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen statt im freien Wettbewerb miteinander zu konkurrieren", schreibt Vestager.

Zugleich gibt sie eine deutliche Warnung an die Deutschen ab. In den letzten Jahren habe die Kommission in neun Kartellfällen im Automobilsektor Bußgelder in Höhe von knapp sechs Milliarden Euro verhängt, so Europas oberste Wettbewerbshüterin weiter. "Allein im vergangenen Jahr belegte die Kommission fünf europäische Lkw-Hersteller mit einer Rekordbuße in Höhe von 2,93 Milliarden Euro, weil sie gegen europäisches Kartellrecht verstoßen haben." In dem Brief listet Vestager dann die acht weiteren Kartellfälle auf.

Wie der SPIEGEL berichtete, hat sich die deutsche Autoindustrie seit den Neunzigerjahren in geheimen Arbeitskreisen über die Technik, Kosten, Zulieferer und sogar über die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge abgesprochen. Dem Bericht vorausgegangen waren Selbstanzeigen deutscher Autokonzerne bei den Wettbewerbsbehörden, darunter der EU-Kommission. Die Konzerne erhoffen sich von diesem Schritt Straffreiheit, sollten die Kartellbehörden Verstöße feststellen.

Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte Vestager in einem Brief vom 25. Juli aufgefordert, ihm ihre Erkenntnisse zu den Kartellvorwürfen gegen die deutschen Autokonzerne mitzuteilen, damit er die Teilnehmer beim sogenannten Dieselgipfel im Kanzleramt am Mittwoch darüber informieren könne. Bei dem Treffen von Bund, mehreren Ländern und Autokonzernen sollen am 2. August konkrete Schritte für einen geringeren Schadstoffausstoß von Dieselautos vereinbart werden.

Dobrindt hält es für schwierig, dass die EU-Kommission zu den Kartell-Vorwürfen, von ein paar nichtssagenden Stellungnahmen abgesehen, schweigt. Nach Ansicht des Ministers befeuere das nur weitere Spekulationen über den Umfang möglicher Absprachen, heißt es in Dobrindts Umfeld.

Vestager allerdings tut dem Minister nicht den Gefallen, weitere Details mitzuteilen. Vertraulichkeit sei für das weitere Verfahren unabdingbar, so die EU-Kommissarin. "Die (von den Autokonzernen, Anmerkung der Red.) übermittelten Informationen sind umfangreich und werfen, wie in solchen Fällen durchaus üblich, komplexe Sach- und Rechtsfragen auf", schreibt sie. Es sei derzeit noch zu früh, "darüber zu spekulieren, ob aus den vorliegenden Informationen wettbewerbsrechtliche Bedenken oder weitere Schritte folgen könnten."

Hoffnungen auf eine rasche Entscheidung der EU-Kommission weckt Vestager ebenfalls nicht. "Allgemein variiert die Dauer von Kartelluntersuchungen von Fall zu Fall. Sie hängt von dem konkreten Sachverhalt ebenso ab wie von anderen Faktoren, unter anderem der Komplexität des Falles, der Kooperation der betreffenden Unternehmen mit der Kommission sowie dem Ausmaß, in dem von Verteidigungsrechten Gebrauch gemacht wird."

Vestager prüft nur die wettbewerbsrechtlichen Vorwürfe gegen deutsche Autobauer, zu den Vorwürfen in der Dieselaffäre soll nun Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen die beteiligten EU-Stellen koordinieren.