US-Klage gegen Autokartell "Die Beschuldigten sind Wiederholungstäter"

Elizabeth Kaufman aus Florida, Edna Parker aus New Jersey und Carroll Gibbs aus Washington DC haben eines gemeinsam: Sie mögen deutsche Premium-Autos. Oder mochten sie zumindest.

Denn nun verklagen die drei Frauen Daimler, BMW, Porsche, Audi und Volkswagen. Jenes Autokartell also, dessen langjährige Absprachen in zahlreichen technischen Fragen der SPIEGELvor einer Woche enthüllt hat. Bis zu dieser Veröffentlichung hätten die US-Kunden deutscher Hersteller keine Mittel gehabt, deren "Verbindung und Verschwörung zu entdecken", heißt es in der Klageschrift.

Den deutschen Unternehmen droht ein heikler Rechtsstreit. Die drei Autokäuferinnen haben ihre Beschwerde als Sammelklage angelegt, der sich Tausende weitere Kunden anschließen könnten. Das finanzielle Risiko solcher Verfahren kennt man besonders bei Volkswagen. Mehr als 20 Milliarden Dollar an Strafen und Schadensersatz musste der Konzern bereits wegen des Dieselskandals zahlen, in dem inzwischen auch gegen Daimler ermitteln wird. "Die Beschuldigten sind Wiederholungstäter gegen US-Gesetze", schreiben die Anwälte.

Es waren Untersuchungen von US-Behörden, die den Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen vor knapp zwei Jahren ins Rollen brachten. Erst als sie VW drohten, keine neuen Modelle zuzulassen, räumten die Wolfsburger ihren zuvor wiederholt bestrittenen Betrug ein.

Damals wurde VW vor allem wegen Verstößen gegen amerikanische Umweltgesetze verklagt. Nun wird deutlich, dass sich deutsche Autokonzerne sowohl bei der Diesel-Technologie als auch in vielen anderen Punkten abgestimmt haben. Andere Unternehmen blieben außen vor. Die US-Kläger werfen den Konzernen deshalb Verstöße gegen Kartellrecht und Verbraucherschutz sowie ungerechtfertigte Bereicherung vor.

US-Juristen sehen Verschwörung der deutschen Luxusmarken

Unter der Überschrift "Die deutsche Luxus-Auto-Verschwörung" gehen die Juristen dabei besonders auf den US-Markt für Premium-Modelle ein. Dort haben deutsche Hersteller einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent. Die Daimler-Marke Mercedes landete 2016 auf Platz eins, BMW auf Platz drei.

Eine komfortable Lage, zumal die Nachfrage nach deutschen Autos ziemlich "unelastisch" ist, wie die Juristen schreiben. Das heißt, dass sie auch bei steigenden Preisen hoch bleibt. Der Grund: "Für Kunden gibt es keine anderen Produkte von ähnlicher Qualität."

Eine Feststellung, über die man sich zu anderen Zeiten in den Zentralen deutscher Autobauer gefreut hätte. Nun aber dient er den Klägern als Hinweis darauf, dass die Hersteller in den USA den freien Wettbewerb unterlaufen haben könnte. Die Struktur des Marktes mache eine "Verschwörung plausibler". In zahlreichen Bundesstaaten von Arizona bis Wisconsin werden den Herstellern im Folgenden "künstlich hohe Preise", eine Unterdrückung des Wettbewerbs und eine Schädigung der lokalen Wirtschaft vorgeworfen.

Welche Entschädigungssumme die US-Anwälte mit ihren Vorwürfen anstreben, ist noch unklar. Eine Anfrage des SPIEGEL bei der verantwortlichen Kanzlei Robins Kaplan blieb bis zum Donnerstagabend unbeantwortet. Im benachbarten Kanada aber hat die Kanzlei Strosberg Sasso Sutts bereits angekündigt, mit einer ähnlichen Sammelklage gut eine Milliarde kanadischer Dollar eintreiben zu wollen.

Hersteller bereits unter Beschuss - durch die Regierung Trump

Ein entsprechendes Verfahren in den USA könne "zehn Mal mehr" einbringen, sagte der federführende Anwalt David Wingfield, ehemals Leiter der kartellrechtlichen Abteilung im kanadischen Justizministerium. Eine Stellungnahme von VW, wonach Absprachen zu technischen Fragen "weltweit üblich" sind, wies Wingfield laut einem Bericht von "Forbes" zurück. Gegen Standardisierungen spreche nichts. "Aber wenn etwa Apple und Samsung vereinbaren würden, für die nächsten zehn Jahre einen minderwertigen Chip zum Standard zu machen, wäre das ein Kartell, und so scheint es hier zu sein".

Für die deutschen Hersteller sind die neuen Enthüllungen auch deshalb höchst unangenehm, weil sie seit der Amtsübernahme durch Donald Trump ohnehin unter Beschuss geraten sind. Gegenüber amerikanischen Fernsehzuschauern wirbt BMW derzeit in einem Spot damit, dass das weltweit größte Werk des Unternehmens in South Carolina steht. "Entworfen in Deutschland, gebaut in Amerika", lautet der Slogan.

Die Werbung ist unverkennbar eine Reaktion auf Trump. Er hatte BMW und anderen deutschen Autoherstellern mit deftigen Strafzöllen gedroht, wenn sie Autos für den US-Markt im benachbarten Mexiko produzieren. Zudem kritisierte er, in Deutschland würden nicht annähernd so viele Chevrolets gekauft wie Mercedes-Modelle in den USA. Die Handelsbeziehungen seien "sehr unfair".

Bislang ließ sich Trumps Kritik mit dem Hinweis kontern, dass solche Ungleichgewichte auf freiem Wettbewerb beruhen. Ob das die ganze Wahrheit ist, könnte nun schon bald vor amerikanischen Gerichten verhandelt werden.