In Hamburg soll ein Bahnhof umziehen. Das hat Nachteile für viele Einwohner der Hansestadt. Interaktive Karten zeigen, wer profitiert und wer verliert. Von Philipp Seibt

Es geht um gerade einmal 1800 Meter. Um so viel soll der Fernbahnhof Altona in Hamburg in Richtung Norden verlegt werden. Ein Katzensprung könnte man meinen. Doch diese 1800 Meter machen den Unterschied aus zwischen einem zentralen Verkehrsknoten und einem "Friedhof mit Bahnanschluss", wie manche Kritiker den neuen Standort schon jetzt bezeichnen.

Die Deutsche Bahn wirbt damit, dass der neue Standort das Reisen einfacher und schneller mache. Die Stadt Hamburg unterstützt das Projekt. Doch eine Recherche des SPIEGEL zeigt, dass das größte Bahnprojekt in Norddeutschland viele Versprechen nicht halten kann. Dazu kommt: Die Bahn hält ihre Berechnungen, die für den Umzug sprechen sollen, unter Verschluss. Sie lassen sich somit nicht überprüfen.

Deshalb hat Motion Intelligence, ein auf Geoanalyse und Standortplanung spezialisiertes Unternehmen aus Potsdam, für den SPIEGEL eine eigene Verkehrsanalyse durchgeführt. Sie erlaubt es, den alten mit dem neuen Standort zu vergleichen. Demnach verschlechtert sich mit dem Bahnhofsumzug für rund 231.000 Hamburger der Anschluss an den Fernverkehr, für nur rund 169.000 Einwohner verbessert sich die Situation. Die Deutsche Bahn hat sich auf eine SPIEGEL-Nachfrage nicht zu einer möglichen Verschlechterung für Fahrgäste geäußert. Die Verkehrsbehörde der Stadt Hamburg ließ eine SPIEGEL-Anfrage komplett unbeantwortet.

Wie kommt es zu den Nachteilen? Die folgende interaktive Karte zeigt das Problem. Sie stellt dar, welche Bereiche der Stadt sich innerhalb von 30 Minuten von einem Fernbahnhof aus erreichen lassen. Davon gibt es in Hamburg vier Stück, nämlich Altona, Dammtor, Hauptbahnhof und den weiter südlich gelegenen Bahnhof Harburg. Man sieht, dass jemand umso schneller am Bahnhof ist, je näher er daran wohnt und je besser die Nahverkehrsverbindung ist. Ein Beispiel: Die Stadtteile Othmarschen und Nienstedten liegen zwar mehrere Kilometer westlich vom Bahnhof Altona; mit der S-Bahn-Linie 1 erreicht man die Station trotzdem in weniger als zehn Minuten.

Klicken oder tippen Sie nun auf den Schalter in der Karte, um zu sehen was passiert, wenn der Bahnhof Altona an den neuen Standort am heutigen S-Bahnhof Diebsteich verlegt wird: