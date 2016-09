Baugenehmigungen auf 16-Jahres-Hoch Deutschland baut

Die Baunachfrage bleibt in Deutschland so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. In den ersten sieben Monaten des Jahres wurden Genehmigungen für den Bau von 213.600 Wohnungen erteilt. Das waren rund 44.300 oder 26,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Eine höhere Zahl an genehmigten Wohnungen hatte es in den ersten sieben Monaten eines Jahres zuletzt 2000 gegeben", teilte das Statistische Bundesamt mit.

Einen besonders starken Zuwachs im Vergleich zu 2015 gab es der Behörde zufolge bei Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern: Hier stieg die Zahl der Baugenehmigungen um 26,7 Prozent auf knapp 94.500. Bei Wohnungen in Zweifamilienhäusern stieg die Zahl der Genehmigungen um 15,1 Prozent, bei Einfamilienhäusern um 7,6 Prozent.

Den prozentual stärksten Zuwachs verzeichnete das Statistische Bundesamt bei Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen - hier gab es ein Plus von 142 Prozent auf 13.800 Wohnungen. In die Kategorie der Wohnheime fallen etwa Flüchtlingsunterkünfte.

Begünstigt wird der Bauboom von niedrigen Zinsen, dem steigenden Bedarf durch Zuwanderung, wachsenden Großstädten wie Berlin und der guten Konjunktur. Investoren stecken auch mangels attraktiver Anlagealternativen viel Geld in Wohnungen und Häuser. Bundesregierung und Immobilienwirtschaft schätzen den jährlichen Neubaubedarf auf 350.000 bis 400.000 Wohnungen.

Im vergangenen Jahr wurde das Ziel mit 250.000 neuen Wohnungen verfehlt. Mieterbund und der GdW-Bundesverband der Wohnungsunternehmen fordern deshalb mehr öffentliche Gelder für den sozialen Wohnungsbau, attraktivere Förderbedingungen und die Überarbeitung gesetzlicher Vorgaben, die das Bauen einschränken.