Rekordhoch Bitcoin-Kurs steigt auf mehr als 7000 Dollar

Der Höhenflug des Bitcoin geht ungebremst weiter. Die Digitalwährung erreichte an der wichtigen Handelsbörse Bitstamp einen Höchststand von mehr als 7060 Dollar. Damit ist der Kurs seit Anfang Oktober um etwa 70 Prozent gestiegen.

Als Auslöser für den jüngsten Kursgewinn gilt eine Ankündigung der weltgrößten Terminbörse für Finanzderivate, der CME in Chicago. Diese will bis zum Jahresende den Handel mit Futures auf Bitcoins aufnehmen. Voraussetzung hierfür sei die Zustimmung aller zuständigen Behörden, hieß es in einer Mitteilung.

Die Terminkontrakte auf die Kryptowährung sollen den Plänen zufolge in bar abgerechnet werden. Hierfür ermittelt der Börsenbetreiber einmal täglich einen auf US-Dollar basierenden Referenzwert. Dies würde den Bitcoin-Handel für große institutionelle Investoren interessant machen.

Banker verweisen auf Risiken

Der Bitcoin ist die bekannteste der vielen Digitalwährungen, die seit der Finanzkrise 2008 entstanden sind. Die Idee dahinter ist Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle. Dies soll erreicht werden, indem nicht Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) die Währung ausgeben, sondern sie privatwirtschaftlich organisiert in komplizierten Rechenverfahren an Computern hergestellt wird.

Das Bitcoin-System nutzt dabei die sogenannte Blockchain-Technologie. Dabei handelt es sich um eine verschlüsselte Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert werden.

In jüngster Zeit verwiesen Vertreter von Notenbanken auf Risiken im Zusammenhang mit der Digitalwährung. Unter anderem sagte Ewald Nowotny, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), dass innerhalb der Notenbank über konkrete rechtliche Restriktionen diskutiert worden sei. Die Entwicklungen bei Digitalwährungen wie dem Bitcoin seien gefährlich und zutiefst unseriös. Konkrete Signale für eine stärkere Regulierung gab es zuletzt aus China. Der Chef der US-Bank JP Morgan, Jamie Dimon, hatte die Währung sogar als Betrug bezeichnet.

Kritiker monieren neben starken Kursschwankungen auch Sicherheitsrisiken und die Anonymität im Zahlungsprozess, was Digitalwährungen attraktiv für illegale Verwendungen mache.

