Bislang hat sich die Wirtschaft meist nur zurückhaltend zum Brexit geäußert. Denn der ist in Großbritannien weiter ein Reizthema. Wer möchte schon auf den Titelseiten der rechtslastigen Boulevardpresse zerrissen werden. Also haben sich die meisten Firmen zu dem Thema bislang, zumindest in der Öffentlichkeit, ausgeschwiegen.

Doch nun scheint vielen Wirtschaftsvertretern der Geduldsfaden gerissen zu sein. Aus gutem Grund: Die Brexit-Verhandlungen kommen nur schleppend voran. In den wichtigsten Fragen herrscht nicht einmal innerhalb der Regierung von Premierministerin Theresa May Einigkeit. Damit es wie geplant im kommenden März zu einem geordneten EU-Austritt kommen kann, müsste eigentlich bis Oktober der Scheidungsdeal zwischen London und Brüssel stehen.

Doch ein Durchbruch ist nicht in Sicht. Daher preschen nun immer mehr Unternehmen und Verbände vor und machen ihre Bedenken öffentlich.

In der Zollunion bleiben!

Den bislang weitesten Sprung nach vorne hat der Automobilindustrie-Verband SMMT gemacht. Der forderte in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung nichts Geringeres, als dass die Regierung von Premierministerin Theresa May davon ablässt, das Land aus der Europäischen Zollunion zu führen. Der Verband rief die Regierung zu einem Abkommen auf, "das zumindest die Mitgliedschaft in der Zollunion bewahrt und die Vorzüge des Binnenmarktes sichert".

DPA Mike Hawes

SMMT-Geschäftsführer Mike Hawes wird in der Erklärung mit den Worten zitiert: "Die gegenwärtige Verhandlungsposition geht ( ...) direkt gegen die Interessen des Automobilsektors in Großbritannien, der im Binnenmarkt und in der Zollunion floriert hat." Es gebe weder "glaubwürdige Ausweichlösungen für Zollverfahren", noch sei es realistisch, dass neue Handelsabkommen mit Ländern weltweit ausgehandelt werden könnten, die "den immensen Wert des Handels mit der EU kopieren" könnten.

Die Nervosität innerhalb der Automobilindustrie ist groß. Der Sektor beschäftigt in Großbritannien mehr als 850.000 Menschen, 186.000 von ihnen in der Produktion. In den britischen Produktionsstätten wird dabei, wie praktisch überall in der Industrie, just in time produziert. Dabei werden Teile erst kurz vor dem Einbau geliefert. Mehr als 1000 Lkw mit Komponenten überqueren den Kanal dafür jeden Tag. Ein harter Brexit, mit Zollkontrollen an den Grenzen, wäre für den Sektor ein logistischer Albtraum.

Auch BMW mosert

Und so hat in den vergangenen Tagen auch ein Automobilkonzern seine Ansichten zum Brexit publik gemacht: BMW. "Wenn am Ende die Lieferketten an der Grenze haltmachen müssen, dann können wir nicht in Großbritannien produzieren", sagte BMW-Manager Stephan Freismuth, der in dem Konzern für Zollfragen zuständig ist. BMW beschäftigt in Großbritannien an vier Produktionsstandorten 8000 Arbeiter. Zählt man Zulieferer und Händler hinzu, dann hängen etwa 55.000 Arbeitsplätze an dem Automobil-Konzern. Dem gehören heute auch die Marken Mini und Rolls-Royce.

DPA Ian Robertson

Es ist nicht das erste Mal, dass sich BMW kritisch zum Brexit geäußert hat. Wenige Wochen vor dem Referendum vor zwei Jahren erhielten BMW-Angestellte in Großbritannien unerwartet E-Mails von Vorständen, in denen diese vor den möglichen Folgen eines EU-Austritts warnten.

Es folgte ein Shitstorm. Ein konservativer Abgeordneter bezeichnete BMWs Stellungnahmen als "erbärmliche Angstmacherei". Ein anderer mutmaßte, der Konzern habe sich "dem Establishment" angeschlossen und wolle den Brexit verhindern. Dem Konzern ging die Aufregung offenbar zu weit. Und so kamen von BMW seitdem eher verhaltene Kommentare zum EU-Austritt - bis jetzt.

Airbus hat angefangen

Getty Images

Den Auftakt für den Proteststurm der Industrie machte Airbus. Der Luftfahrtkonzern drohte in einer Risikobewertung gar damit, im schlimmsten Fall Produktionsstandorte zu verlegen. Sollte es zu einem No-Deal-Brexit kommen, bei dem Großbritannien auf einen Schlag aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion fliegen würde, "dann würde das Airbus dazu zwingen, seine Investitionen in Großbritannien zu überdenken", heißt es in dem Bericht. Der Konzern kritisierte die Übergangszeit, die Ende 2020 enden soll, als zu kurz, um Änderungen in seiner Lieferkette vorzunehmen.

Airbus-Geschäftsführer Tom Williams wird in dem Bericht mit den Worten zitiert, der Konzern habe "in den vergangenen zwölf Monaten ohne Erfolg" versucht, mit seinen Bedenken Gehör zu finden. "Einfach ausgedrückt: Ein No-Deal-Szenario gefährdet direkt die Zukunft von Airbus in Großbritannien." Airbus beschäftigt in dem Land 14.000 Menschen direkt und 110.000 Menschen über Zulieferunternehmen.

Am Wochenende beklagten sich fünf führende Industrieverbände in einem offenen Schreiben an die Regierung und an die EU über den Stand der Dinge. Sie forderten Theresa May dazu auf, klarer Stellung zu den zukünftigen Beziehungen des Landes zur EU zu beziehen. "Unsere Mitglieder in der Wirtschaft und ihre europäischen Handelspartner brauchen schnellere, entscheidendere Maßnahmen von beiden Seiten", heißt es darin.

Johnson hat eine Meinung dazu

REUTERS Jeremy Hunt

Die Regierung reagierte auf die Kritik verärgert. "Es ist absolut unangebracht für die Wirtschaft, diese Art von Drohungen auszusprechen", sagte Gesundheitsminister Jeremy Hunt in einem BBC-Interview. Das Land befinde sich gerade "in einem absolut entscheidenden Moment" bei den Brexit-Verhandlungen. "Wir müssen uns hinter Theresa May stellen, damit sie den bestmöglichen Brexit liefern kann, einen sauberen Brexit", fügte Hunt hinzu. Wenn man die Autorität der Premierministerin untergrabe, erhöhe man damit nur das Risiko, dass am Ende nur "Pfusch" herauskomme.

Brexit-Vorkämpfer und Außenminister Boris Johnson hat zu der aktuellen Debatte ebenfalls beigetragen. Allerdings nicht ganz freiwillig: Ein EU-Diplomat ließ den "Telegraph" wissen, was Johnson bei einem Empfang im Außenministerium vor wenigen Tagen gesagt hat, als er gefragt wurde, was er von den Sorgen der Wirtschaft halte. Johnsons Antwort: "Fuck business."