Nächste Wendung im Fall des seit rund vier Wochen in Japan inhaftierten Ex-Nissan-Chefs Carlos Ghosn. Seine Hoffnungen auf eine rasche Freilassung haben sich zerschlagen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Medienberichten zufolge wegen neuer Vorwürfe einen weiteren Haftbefehl gegen den 64-jährigen Renault-Chef, der lange auch den japanischen Autobauer Nissan geführt hatte. Das verlängert seine Untersuchungshaft um 48 Stunden. Die Staatsanwaltschaft wirft Ghosn nun auch vor, persönliche Verluste bei Investitionen auf Nissan übertragen zu haben.

Erst am Donnerstag hatte ein Gericht in der Hauptstadt Tokio einen Antrag auf eine Verlängerung von Ghosns Untersuchungshaft abgelehnt. Es war erwartet worden, dass der Automanager schon am Freitag gegen Kaution frei kommen könnte. Der neue Haftbefehl verhindert das.

Getty Images Ghosn-Anwälte vor dem Untersuchungsgefängnis in Tokio

Ghosn war am 19. November festgenommen worden. Seitdem sitzt der 64-Jährige in einer fünf Quadratmeter großen Einzelzelle in Untersuchungshaft.

Die Ankläger hatten erst am 10. Dezember offiziell Anklage erhoben. Sie werfen Ghosn vor, er habe in den Jahren 2010 bis 2015 ein um fünf Milliarden Yen (rund 39 Millionen Euro) zu niedriges Einkommen deklariert. Zudem soll er sich persönlich an Firmenkapital des Autobauers Nissan bereichert haben. Die Untersuchungshaft wurde zudem um 22 Tage verlängert, weil die Staatsanwaltschaft neue Vorwürfe erhob - Ghosn soll auch von 2015 bis 2018 Einkünfte vertuscht haben.

Japans Justizminister Takashi Yamashita verwahrte sich am Freitag laut japanischen Medien gegen Kritik über das Vorgehen der Strafverfolger im Fall Ghosn. Zwar dürfen Anwälte sowie Botschaftsmitarbeiter Ghosn und seinen mitangeklagten früheren Manager Greg Kelly in der Haft besuchen. Während der Verhöre dürfen die Anwälte aber nicht anwesend sein, was in Japan jedoch Standard ist.

Auch, dass die Untersuchungshaft durch neue Vorwürfe verlängert wird, damit die Staatsanwaltschaft ihren Fall vorantreiben kann, ist für Japans Justizwesen Experten zufolge ein durchaus typisches Vorgehen. Einen Prozesstermin im Fall von Ghosn gibt es noch nicht. Auf Verstöße gegen Finanzgesetze stehen in Japan bis zu zehn Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen Yen.

Mehr zum Thema Betrugsvorwürfe gegen Carlos Ghosn Der rasante Absturz des letzten Auto-Monarchen

Drei Tage nach der Festnahme Ghosns beschloss der Verwaltungsrat von Nissan seine Absetzung als Chef des Gremiums. Beim französischen Autokonzern Renault bleibt Ghosn zwar weiterhin als Vorsitzender und CEO im Unternehmen, die operativen Geschäfte werden zukünftig von Thierry Bolloré gesteuert, der bisher Vize-Generaldirektor war.

Ghosn zählt seit Jahren zu den bestverdienenden Automanagern der Welt, seine Doppelfunktion brachte ihm regelmäßig Jahresgehälter mit zweistelligen Millionenbeträgen. Allein bei Nissan hat Ghosn im vergangenen Jahr knapp 8 Millionen Euro verdient, Renault entlohnte ihn für seine Dienste zuletzt mit 7,4 Millionen Euro.