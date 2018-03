Unternehmer Wie Chinas Bosse die Welt erobern

Es sind harte Zeiten für Verfechter der Globalisierung. Die USA drohen der Welt mit Strafzöllen, und China droht mit - ja, mit was eigentlich? Mit Investitionen? Mit Industriepolitik?

Kein gutes Haar lassen die meisten deutschen Politiker und Kommentatoren am Einstieg des chinesischen Auto-Bosses Li Shufu als Großaktionär beim Daimler-Konzern. Sogar Noch-Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries meldete Kritik an.

Kaum jemand versäumt dabei, Unternehmer Li als Befehlsempfänger der KP Chinas zu geißeln. Schließlich hat ein anderer chinesischer Manager schon die Vorlage dazu geliefert: Der Chef des chinesischen Mischkonzerns HNA, Chen Feng, seit einem Jahr Großaktionär der Deutschen Bank. Chen outete sich im Februar per öffentlicher Videobotschaft als folgsamer Kommunist, indem er seine Treue zu KP-Chef Xi Jinping beschwor. Und schon erscheint auch die Investition Lis in Stuttgart als das Werk chinesischer Kommunisten, die heute ihren Parteichef Xi wie einen neuen Mao Zedong anbeten - das suggerieren in dieser Woche nicht zuletzt die Fernsehbilder vom in Peking tagenden Volkskongress.

Doch das große, rote chinesische Bedrohungsszenario stimmt so nicht. Li und Chen sind zwar beide KP-Mitglieder, in erster Linie aber zwei sehr unterschiedlich erfolgreiche Unternehmer. Sie sind nicht Deutschlands neue Feinde. Sie sind Chinas neue Bosse, deren Interessen nicht selten deren ihrer deutschen Chef-Kollegen ähneln. Und sie haben unter KP-Chef Xi heute mehr Freiheit als irgendein Unternehmer unter Mao je hatte.

Zum Beleg dafür ist gerade ein neues Buch erschienen: In "Chinas Bosse" beim Campus-Verlag porträtiert manager-magazin-Reporter Wolfgang Hirn die neue chinesische Unternehmerschaft als eine höchst unterschiedliche Truppe. Hirn reist seit vielen Jahren für das im SPIEGEL-Verlag beheimatete Magazin nach China. Viele chinesische Unternehmer kennt er persönlich. Sein Fazit: Es gibt heute mindestens vier Generationen chinesischer Unternehmer. Von den Selfmademen, die sich aus ärmsten Verhältnissen hochgearbeitet haben, bis zu den "Jungen Wilden" des laufenden Jahrzehnts, die gut ausgebildet und westlich orientiert sind.

Sie alle ticken sehr unterschiedlich. Li Shufu zum Beispiel war ein einfacher Bauerssohn, sein persönlicher Lebenswandel ist bis heute unauffällig. Chen Feng dagegen war Sohn eines Pekinger Parteifunktionärs - heute reist er mit Privatjet und feierte vergangenes Jahr seinen 64. Geburtstag im Pariser Petit Palais, bei Hummer und kandierter Ente. Wer Hirns Buch liest, weiß sofort, wen er lieber als Investor hätte: nämlich den grundsoliden Li statt des Tausendsassas Chen.

Ein differenzierter Blick auf die chinesische Unternehmerschaft ist in nahezu allen Branchen unerlässlich. Froh kann der Westen bislang über die immer noch zahlreichen, trägen Staatskonzerne sein - sie bilden in Joint Ventures mit den westlichen und japanischen Autoherstellern den Großteil der chinesischen Autoindustrie und verlassen sich auf ihre ausländischen Partner.

Ganz anders sieht es in der Digitalindustrie aus, wo der chinesische Staat abgesehen von Zensur und Marktabschottung selten eingreift: Alibaba-Chef Jack Ma hat im Rekordtempo das Kaufverhalten von mehr als einer Milliarde Chinesen von Grund auf verändert. Sie zahlen jetzt mit Handy. Und Ma verkauft ihnen alles, auch wenn er anders als Amazon keine eigenen Lager betreibt.

Autor Hirn aber warnt, Ma nur als Nachahmer von Amazon-Chef Jeff Bezos, dem reichsten Mann der Welt, zu sehen: "Der Lehrling hat seinen Lehrmeister überholt, Alibaba ist innovativer als Amazon", schreibt Hirn und nennt Beispiele, etwa den Autokauf per Smartphone oder ein neues Supermarktkonzept, mit dem die Angestellten von Alibaba die eigenen Einkäufe erledigen lassen und dabei auf dem Bildschirm zuschauen.

Ähnlich könnte Tencent-Chef Pony Ma in Zukunft Mark Zuckerberg von Facebook Konkurrenz machen. Sein Unternehmen erfand den Instant-Messenger-Dienst WeChat. "WeChat ist alles zusammen: WhatsApp, Skype, Instagram und Facebook", zitiert Hirn den Roland-Berger-Chef Charles-Édouard Bouée. Schon wieder überholt hier ein Lehrling den Meister.

Dabei sind Chinas Bosse für Überraschungen gut: Huawei-Gründer Ren Zhengfei führt nicht nur das mittlerweile bekannteste Technologieunternehmen des Landes, er lässt seine Angestellten wählen: 80000 Huawei-Angestellte wählen 60 Repräsentanten, die den siebenköpfigen Vorstand aussuchen, in dem der Chef jedes halbe Jahr wechselt - im Rotationsprinzip. Das ist chinesische Mitbestimmung einer neuen Dimension - so könne "Führung auf höchster Ebene in der Zukunft aussehen", sagt der Management-Professor David De Cremer in Hirns Buch.

Die mächstigen Wirtschaftsfüher Chinas Chen Feng, Jahrgang 1953, ist der Gründer der ersten privaten chinesischen Fluggesellschaft. Bevor er Unternehmer wurde, arbeitete er in der chinesischen Luftverkehrsbehörde und erhielt ein Lufthansa-Stipendium. Heute ist sein Mischkonzern HNA Großaktionär der Deutschen Bank. Denn Chen gab sich mit der von ihm 1993 gegründeten und bald sehr erfolgreichen Fluglinie Hainan Airlines nicht zufrieden. Er kaufte sich bei Hotelketten (Hilton, Radisson) ein, übernahm Flughäfen (Frankfurt-Hahn und Rio de Janeiro) und übernahm den amerikanischen IT-Konzern Ingram Micro für sechs Milliarden Dollar. Heute muss HNA unter Druck eigene Beteiligungen verkaufen. Es sieht so aus, als habe Chen sich übernommen. Der chinesische Auto-Boss Li Shufu hat mit seinem Einstieg als Großaktionär bei Daimler für Furore gesorgt. Dabei ist Li, Jahrgang 1963, ein alter Bekannter. Der Sohn eines einfachen Bauern startete schon 1984 ein Unternehmen für Kühlschrank-Komponenten und zählte damit – acht Jahre nach Ende der Kulturrevolution - zu den frühesten Firmengründern der Volksrepublik. Das erste Auto, das er 1998 bauen ließ, ähnelte einem Mercedes. Nicht nur im Westen, auch in der eigenen Heimat wurde Li dafür verlacht. Inzwischen aber ist seine Firma Geely ein weltweit angesehener Autohersteller – nicht zuletzt die erfolgreiche Übernahme von Volvo im Jahr 2011 machte aus Li einen ernstzunehmenden Konkurrenten im internationalen Geschäft. Jack Ma ist der heute wohl bekannteste chinesische Privatunternehmer. Er wurde 1964 geboren, der Vater Fotograf, die Mutter Fabrikarbeiterin. Die Matheprüfung für den Schulabschluss schaffte er erst beim dritten Anlauf, aber er war gut in Englisch, wurde Englischlehrer und reiste 1994 das erste Mal in die USA. Dort bekam er seinen ersten Computer in die Hände. Der Rest ist heute schon Industriegeschichte. Mas 1999 gegründetes Unternehmen Alibaba hat heute weltweit nur noch einen Rivalen auf Augenhöhe: Amazon. Pony Ma, Jahrgang 1971, zählt zur Generation der ersten chinesischen Internet-Unternehmer, die um die Jahrtausendwende ins Geschäft einstiegen. Mit ein paar anderen Studenten gründete er 1998 Shenzhen Tencent Computer Systems, heute nur noch als Tencent bekannt. Früh erfanden Mas Techniker einen erfolgreichen Messenger-Dienst namens QQ. Dann verließ sich Ma aufs Onlinespiel-Geschäft, doch der Durchbruch kam 2011 mit WeChat, dem chinesischen Whats-App, das viel mehr kann als das amerikanische Original. „WeChat ist alles zusammen: WhatsApp, Skype, Instagram und Facebook“, sagt Roland-Berger Chef Charles-Édouard Bouée. Mit WeChat will Ma alle anderen Apps auf dem Smartphone ersetzen. Viele trauen ihm das zu. Mehr als eine Milliarde Chinesen benutzen WeChat bereits. Ren Zhengfei, Jahrgang 1943, ist Chef und Gründer des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, dem heute weltweit größten Telekom-Ausrüster. Er ist einer der ältesten Privatunternehmer des Landes und verkörpert das Gegenteil der Neureichen-Kultur Chinas: Er lebt bescheiden, hat bis heute keinen Fahrer, reist mit Taxi und Economy. Übernahmen anderer Unternehmen hat er stets abgelehnt, ebenso einen Börsengang. Dafür erfand er ein neues chinesisches Mitbestimmungsmodell: 80000 wahlberechtigte Huawei-Angestellte (Ausländer sind nicht stimmberechtigt) wählen 60 Vertreter, die den siebenköpfigen Huawei-Vorstand wählen. „Huawei zeigt, wie Führung auf höchster Ebene in der Zukunft aussehen kann“, sagt Management-Professor David De Cremer von der Universität Cambridge in Großbritannien.

Es gibt allerdings auch die Problemfälle wie Chen Feng. Der braucht heute Geld vom Staat für sein allzu hastig zusammengekauftes und deshalb überschuldetes Firmenimperium HNA. Lis Autokonzern Geely ist dagegen kerngesund und hat sich mit seiner Übernahme des schwedischen Autoherstellers Volvo vor sieben Jahren auch international etabliert.

"Geely und Volvo - gemeinsam in der Erfolgsspur" heißt der Zwischentitel eines Kapitels bei Hirn. Aber geht denn das? Je länger man sich mit dem Autor in die Lebensgeschichten und das Wirken von Chinas Bossen vertieft, desto öfter beschleicht einen die Ahnung: Wir werden sie noch brauchen, diese Bosse.

Wie ihre japanischen Vorreiter mit der Toyota-Revolution vor ein paar Jahrzehnten sind sie heute dabei einen neuen Management-Stil zu entwickeln, der durchaus Vorzüge hat. Etwa die unglaublich schnelle Verkupplung von neuer Software mit der Produktion. Bei Chinas Digital-Konzernen stehen die Fabriken eben noch nebenan - ein enormer Vorteil, den auch Deutschland haben könnte, wenn es hier denn Digitalkonzerne gäbe.

Aber vielleicht können Chinas Bosse bei deren Aufbau ja helfen. Das jedenfalls deutet Hirn an: "Die chinesischen Manager sind bereit, vom Westen zu lernen. Aber umgekehrt kämen die meisten westlichen Manager nie auf die Idee, von China zu lernen. Eine arrogante Attitüde, die wir schleunigst ablegen sollten."

Und vielleicht ist ja auch die westliche Kritik an Chinas Industriepolitik etwas verfrüht. Gerade hat die chinesische Regierung beim Versicherungskonzern Anbang die Kontrolle übernommen. Anbang war ähnlich wie HNA auf internationale Einkaufstour gegangen und hatte sich dabei hoffnungslos überschuldet. Möglicherweise blüht HNA nun ein ähnliches Schicksal wie Anbang, das jedoch für die Deutsche Bank immer noch viel besser wäre als ein Bankrott ihres größten Aktionärs. Die chinesische Industriepolitik würde hier also etwas für alle Seiten Gutes tun. Ein Bankrott von HNA und anderen chinesischen Großinvestoren könnte sonst das zerstörerische Potential der Lehman-Krise von 2008 haben - als der Zusammenbruch einer US-Bank das internationale Finanzsystem ins Wanken brachte.

Chinas Unternehmen und seine Industriepolitik sind eben vielseitig. Das muss auch Michael Brecht, der Betriebsratschef von Daimler in Stuttgart, gewusst haben, als er im vergangenen Jahr von Li Shufus Plänen erfuhr. Sofort setzte er sich mit den Gewerkschaftskollegen von Volvo ins Vernehmen. Und blieb ganz ruhig, als Lis Einstieg im Februar bekannt wurde. Brecht hatte nämlich, berichtete die Wirtschaftsagentur Bloomberg, "seine Hausaufgaben gemacht" und aus Schweden nur Gutes über Li gehört (mehr zu Li Shufu lesen Sie hier bei SPIEGEL PLUS).