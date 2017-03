US-Öldynastie David Rockefeller mit 101 Jahren gestorben

Zu seinem 100. Geburtstag wurde David Rockefeller noch von der New Yorker Society gefeiert. Nun ist der letzte Patriarch der Rockefeller-Dynastie im Alter von 101 Jahren gestorben. Rockefeller sei im Schlaf an Herzversagen in seinem Haus in Pocantico Hills gestorben, teilte ein Sprecher der Familie mehreren Berichten zufolge mit.

David Rockefeller war der letzte lebende Enkel von John D. Rockefeller Sr., der 1863 seine erste Raffinerie erbaut hatte. Die Firma, die er später Standard Oil nannte und aus der Chevron und Exxon hervorgingen, wucherte zu einem gigantischen Monopol, das Rockefeller zu Amerikas reichstem Mann und erstem Milliardär machte - und zum Patriarchen einer bis heute sagenumwobenen US-Dynastie, die ihr großes Geschäft mit fossilen Brennstoffen machte. Vor einem Jahr hatte die Familienstiftung angekündigt, ihre Firmenanteile an Exxon und anderen Öl- und Kohlekonzernen abzustoßen.

David war der Jüngste von sechs Geschwistern, sein Bruder Nelson wurde Gouverneur von New York und US-Vizepräsident. Er selbst ging als Banker zu einem anderen Familienunternehmen, der Chase Bank. Die führte er, bis sie zur größten US-Bank JPMorgan Chase fusionierte.

Hunderte Millionen Dollar hat David Rockefeller zu Lebzeiten schon gespendet. Er verstand das stets als "moralische Verpflichtung" der Reichen - ein Mantra seines Großvaters. Wohltätigkeit spiele "eine zentrale Rolle, wenn Gesellschaften Lösungen für ihre schlimmsten Probleme finden".

