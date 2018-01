Davos-Blog Modi kontert Trump mit Gandhi

in der Schweiz. Dieses Jahr steht das Treffen unter dem Motto „Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt“. Prominentester Gast wird US-Präsident

Eine Rede wie eine Predigt an die Menschheit: "Wir", sagte Indiens Premierminister Narendra Modi , hätten uns von einem Konsum, der auf Bedürfnissen gründe, zu einem Konsum, der auf Gier gründe, entwickelt. "War das aber wirklich Entwicklung, oder war das unser Absturz?" Und "wir", so Modi, "hätten Solidarität zeigen" und den Klimawandel ernsthaft bekämpfen müssen. "Haben wir das getan? Und warum nicht?"





Das Weltwirtschaftsforum wurde mit einer Rede eröffnet, die ein Plädoyer für ein Zusammenspiel der Nationen war. Für den Multilateralismus. Gegen die drei Gefahren unserer Zeit, die Modi im Klimawandel, im Terrorismus und in der Abgrenzung, also im Isolationismus sieht. Viele Brüche, viele Risse gebe es in der Welt, sagte er. Dagegen würden vier Schritte helfen: gemeinsames Handeln der großen Nationen, deren "Konkurrenz nicht zu Mauern" führen dürfe; eine internationale Ordnung mit klaren Regeln; eine Stärkung und Demokratisierung der Weltorganisationen Uno oder WTO, die so zu gestalten seien, dass sie den Kräfteverhältnissen von 2018 entsprächen; und mehr Tempo in der technologischen Entwicklung im Kampf gegen Armut und Klimawandel.





Kitschig war Modis Rede schon auch. "Freunde", so adressierte er sein Publikum im Forum von Davos. Als "Familie" bezeichnete er die Menschheit: "Lasst uns alle zusammenkommen und den Himmel der Freiheit erschaffen", das sagte er wirklich.