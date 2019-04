Demonstration gegen "Mietenwahnsinn" Auf die Straße gehen, bevor man auf der Straße sitzt

Noch weniger als zwei Monate, dann muss Michaela Franz raus aus ihrer Wohnung. "Kreideweiß" sei sie geworden als sie vor zwei Jahren eine "Modernisierungsankündigung" des neuen Vermieters im Briefkasten fand. "Die wollen uns hier raushaben", dachte sie damals sofort.

"Wegen Hinderung angemessener wirtschaftlicher Verwertung" wurde Michaela Franz im vergangenen Sommer dann tatsächlich gekündigt, so steht es im Schreiben des Vermieters. Der Eigentümer will den 1959 im Berliner Stadtteil Moabit errichteten ehemaligen Sozialbau umbauen.

Die 50 Quadratmeter im ersten Stock, die Franz mit ihrem 18-jährigen Sohn bewohnt, kosten momentan 530 Euro. Als sie 2010 einzog, seien es noch 430 Euro gewesen. Eine Wohnung zu einen solchen Preis zu finden, "schon damals nicht einfach", erzählt die Hartz-IV-Empfängerin. Sie geht nicht davon aus, in ihrem Kiez bleiben zu können, wenn sie tatsächlich umziehen muss. "Wir werden aus der Stadt verdrängt", sagt die Alleinerziehende, und sieht die Politiker in der Pflicht: "Sie können doch nicht zuschauen wie unsere Stadt kaputt gemacht wird."

Mit Nachbarn gegen den Mitpreisanstieg Michaela Franz mit ihrem 18 Jahre alten Sohn. Die beiden bewohnen eine 50-Quadratmeter-Wohnung im Berliner Stadtteil Moabit. Die Monatsmiete für ihre 1959 als Sozialbau errichtete Wohnung stieg von 2010 bis heute von 430 auf 530 Euro. Jetzt will ihr Vermieter, dass sie auszieht, damit er das Haus modernisieren kann. Treffen vor der Haustür: Die Bewohner des Hauses, in dem auch Michaela Franz lebt, gingen am Samstag gemeinsam zur Demo gegen Verdrängung und Mietpreisanstieg. Lange blieben sie dabei nicht allein. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich in Berlin 40.000 Teilnehmer zum Protest gegen steigende Mieten. Der Demonstrationszug auf der Oberbaumbrücke. Teilnehmer tragen selbstgemachte Plakate mit Sprüchen wie: "Wer mit Wohnraum spekuliert, frisst auch kleine Kinder." Aus Fenstern eines Wohnblocks in der Karl-Marx-Allee hängen Protestplakate. Der Demonstrationszug zieht auf der Karl-Marx-Allee am Frankfurter Tor vorbei. Außer in Berlin wurde am Samstag auch in vielen anderen deutschen und europäischen Großstädten gegen steigende Mieten demonstriert. Ein Demonstrant mit Hai-Maske hat einen anderen Demonstranten, der ein Bild des Berliner Bürgermeisters Müller vor dem Gesicht trägt, zum Fressen gern.

Deshalb ging sie demonstrieren. Kurz vor 11 Uhr traf sie sich mit den anderen Bewohnern der Spenerstraße 4 und 5 vor der Haustür. Hier wohnen viele Kleinverdiener. "Früher gab es keine große Solidarität zwischen uns Nachbarn, jetzt schon", meint Franz. Wie viele betroffene Mieter andernorts auch, haben sie sich als Hausgemeinschaft zusammengeschlossen, um sich zur Wehr zu setzen. Heute waren sie laut - so wie Zehntausende andere, die Wut über immerwährende Mietsteigerungen und Hass auf die Profitgier der Wohnungskonzerne auf die Straße trieb.

"Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" lautete das Motto der Demonstrationen. Nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen deutschen und europäischen Städten verliehen Menschen ihrem Unmut eine Stimme, etwa in Dresden, Hamburg, Stuttgart, Barcelona und Paris.

In Berlin zogen den Veranstaltern zufolge rund 40.000 Menschen vom Alexanderplatz über die Warschauer Straße bis zur Arena in Treptow. Dort findet an diesem Wochenende die Berliner Immobilienmesse statt. Für die Organisatoren ein idealer Ort, "um zu zeigen, dass Wohnen keine Ware ist - sondern ein Menschenrecht!"

Dramatische Mietpreisanstiege

Viele Berliner sind besonders stark von Mietsteigerungen betroffen. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren so stark gestiegen. Laut dem Forschungsinstitut empirica kostete eine 60- bis 80 Quadratmeterwohnung im Jahr 2008 hier noch 5,14 Euro pro Quadratmeter, im Jahr 2018 waren dafür schon durchschnittlich 9,70 Euro fällig. Ein rasanter Anstieg um fast 90 Prozent. Zum Vergleich: In München und Stuttgart stiegen die Kosten in diesem Zeitraum um rund 50 Prozent, in Hamburg um 35 Prozent.

Immer mehr für das Dach über dem Kopf ausgeben zu müssen - das spüren viele am eigenen Leib. Der Hass der Demoteilnehmenden richtete sich auch gegen die "Profitgier" der Immobilienfirmen - zahlreiche Demonstrationsteilnehner bastelten "Miethaie" und wollten sie zu "Fischstäbchen" oder "Fischsuppe" verarbeiten. Die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" startete heute ihre Unterschriftenaktion. Mit ihrem Volksbegehren wollen sie private Immobilienfirmen, denen in Berlin mehr als 3000 Wohnungen gehören, vergesellschaften.

Eigentum verpflichtet

Die Politik versucht indes seit Jahren, gegen steigende Mieten und Verdrängung vorzugehen. Die vor vier Jahren eingeführte Mietpreisbremse wirke aber nur "unzureichend", kritisiert der Deutsche Mieterbund. "Der Grund für die Regulierung" bestehe fort, so auch eine Evaluierung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesjustizministeriums.

Im Januar 2019 trat deshalb eine Weiterentwicklung der Mietpreisbremse in Kraft: Dieses Mieterschutzgesetz soll "vor Verdrängung schützen", sagt Bundesjustizministerin Katarina Barley. Und: "Eigentum verpflichtet! Das steht im Grundgesetz und daran müssen sich auch Finanzinvestoren und Spekulanten halten."

Michaela Franz hat sich auf der Demonstration dem "Block der Verdrängten" des Künstlerkollektivs "Reflektor Neukölln" angeschlossen: Sie hat sich weiß angemalt und wandelte als Zombie auf der Demo mit. Verdrängung - das droht ihr ganz konkret. Aber sie kämpft. Sie hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet und Widerspruch gegen die Kündigung eingelegt. Sie hat Primeln und Narzissen für ihren Balkon gekauft und plant, ihr Badezimmer zu streichen - sie will in ihrer Wohnung bleiben. Aber ihre Lage ist ungewiss, der Streit mit ihrem Vermieter kann sich über Jahre ziehen.