Kapitel 2

Die Gesundheit der Zukunft

Mia läuft ins Bad. Das Licht geht an, sobald sie den Raum betritt. Sie duscht, danach blickt sie in den Spiegel. Sie tippt auf ein kleines Dreieck am oberen Rand des Spiegels und er wird zu einem Screen, auf dem Bilder und Zeichen erscheinen. Mit einer Handbewegung wischt Mia die Videonachricht einer Freundin beiseite, mit einem weiteren Wisch gelangt sie zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Daneben erscheinen Grafiken zu ihrer Gesundheit. Mia geht es prächtig. Das sagen die Daten, die ihr Pyjama und das kleine Gerät an ihrem Handgelenk automatisch erhoben haben.

"Mia, du hast in vier Wochen einen Termin bei deinem Hausarzt. Soll ich von nun an dein EKG aufzeichnen und die Daten an deinen Arzt weiterleiten", fragt Ben, dessen Stimme aus den Lautsprechern am Spiegel ertönt. Mia sagt Ja, damit ist sie einverstanden. Denn es geht beim Arzt viel schneller, wenn sich dieser vor ihrem Besuch ihre Daten angeschaut hat. In den nächsten Tagen wird Mias Herzfrequenz von ihrem Armband an ihrem Handgelenk aufgezeichnet und danach an den Arzt geschickt.

Die Art und Weise wie Mia ihren Körper überwacht, könnte in naher Zukunft für jeden Menschen normal sein. Zukunftsforscher erwarten, dass ab dem Jahr 2025 Sensoren in unserer Kleidung, auf unserer Haut und in den Gegenständen, die wir benutzen, unsere Vitalparameter registrieren. Intelligente Systeme wie Ben werden sie erheben, analysieren und Diagnosen stellen. All das wird unsere Lebenserwartung radikal steigern.

Schon heute können Smartphones viele Geräte von Arztpraxen ersetzen. "Ärzte werden als Diagnostiker entbehrlich, weil digitale Gesundheitssysteme besser und preiswerter sein werden", sagt Maria Pfeifer, Zukunftsforscherin am Ars Electronica Futurelab. Denn Künstliche Intelligenzen können sofort Auffälligkeiten mit Millionen bestehender Krankenakten und Krankheitsverläufen abgleichen - einer viel größeren Informationsbasis also, als ein einziger Mediziner sie in seinem Gedächtnis tragen kann.

Einer Studie zufolge kann ein Computeralgorithmus schon jetzt Herzerkrankungen besser vorhersagen als Ärzte. "Ärzte können dafür in Zukunft ihren Fokus auf die sozialen Aspekte ihres Berufs legen", sagt Pfeifer.

Doch vielen Menschen ist unwohl bei dem Gedanken an eine digitalisierte Medizin. Denn wo speichert der Patient all seine Gesundheitsdaten? Was passiert, wenn bei einem Hack die hochsensiblen Informationen in falsche Hände geraten? All diese Fragen sind noch nicht geklärt. "Die neue digitale Medizinwelt funktioniert nur, wenn jeder Patient den Zugriff auf seine eigenen Daten hat und selbst entscheidet, mit wem er seine Daten teilen will", sagt Pfeifer.