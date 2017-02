Ukrainischer Gasmagnat Firtasch Der Oligarch, den Amerika jagt

Sein Name ist nur wenigen geläufig. Auch in dem Land, in dem sich Dmitrij Firtaschs Schicksal in diesen Tagen entscheidet. Doch es gibt eine Summe, die in Österreich auch Außenstehenden auf einen Schlag die Brisanz seines Falls klar macht: 125 Millionen Euro. So viel Geld musste Firtasch, Oligarch aus der Ukraine, bei den Behörden hinterlegen, um nach seiner ersten Festnahme 2014 in Wien zunächst auf freiem Fuß bleiben zu können. Das war die höchste Kaution in der Geschichte der Republik Österreich.

Seine Freiheit hat Firtasch, 51, in dieser Woche zwischenzeitlich allerdings doch eingebüßt. Der Milliardär wurde noch im Gebäude des Oberlandesgerichts Wien festgenommen. Zuvor hatte ein Richter einem Auslieferungsgesuch aus den USA stattgegeben. Dort ermittelt die Bundespolizei FBI wegen Bestechung gegen Firtasch.

Das Oberlandesgericht hob damit ein Urteil aus dem Jahr 2015 auf. In erster Instanz hatte damals ein Wiener Richter die Auslieferung abgelehnt. Für internationales Aufsehen sorgte die Wortwahl seiner Urteilsbegründung. Das Vorgehen Washingtons sei "auch politisch motiviert".

Auch wenn die Justiz in zweiter Instanz nun zu einem anderen Urteil kam: In Wien, Kiew und vor allem Moskau wird hitzig debattiert, ob sich Washington womöglich der FBI-Ermittler bedient, um in der Ukraine einen Widersacher kaltzustellen. Firtasch hat enge Geschäftsbeziehungen nach Moskau und in der Ukraine erheblichen Einfluss.

Dafür spricht auch die Hartnäckigkeit des FBI. Die Behörde hat eine Affäre zu einer US-Angelegenheit erklärt, die sich auf der anderen Seite des Erdballs abgespielt hatte: Firtasch soll 18 Millionen Dollar Schmiergeld an Beamte in Indien gezahlt haben, um dort Lizenzen für die Gewinnung von Titan zu ergattern. Das Metall wollte er an den US-Luftfahrtkonzern Boeing verkaufen.

Wieso Firtasch den USA ein Dorn im Auge ist

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte Firtasch ein Vermögen mit dem Handel von Erdgas gemacht. Den Grundstock legte er mit Gegengeschäften: Er bezog Gas aus Turkmenistan und lieferte im Gegenzug Lebensmittel. Noch mehr Geld kam ab 2004: Damals schaltete der russische Staatskonzern Gazprom bei Gaslieferungen an das Nachbarland Ukraine eine Firma mit dem schwer auszusprechenden Namen Rosukrenergo (RUE) dazwischen.

Der Firma wird die Funktion einer schwarzen Kasse zugeschrieben. Gefüllt wurde sie so: RUE kaufte billiges Gas aus dem zentralasiatischen Turkmenistan. Gazprom lieferte es bis zur ukrainischen Grenze. Ein Teil wurde - damals noch zu Vorzugspreisen - in die Ukraine verkauft. Viel landete aber auf dem Weltmarkt, zu ungleich höheren Preisen. Der Zwischenhändler RUE machte satte Gewinne. Gazprom und Firtasch kontrollierten 95 Prozent der Anteile von RUE.

In Kiew sind viele überzeugt, RUE-Geld könnte auch noch in weitere Taschen geflossen sein. Die Namen Wiktor Juschtschenko (Präsident 2005 - 2010) und von seinem 2014 als Staatschef gestürzten Nachfolger Wiktor Janukowytsch werden genannt. Julija Tymoschenko, Ex-Ministerpräsidentin und Firtasch-Feindin, hat RUE als "großen Futtertrog, die Schattenkasse aller Staatschefs der Ukraine" bezeichnet.

Haben Firtasch und Gazprom in der Ukraine Geld verteilt, um Einfluss im Sinne Moskaus zu nehmen?

AFP Präsidenten Putin, Janukowytsch (Archiv)

Firtasch steht in der Ukraine im Ruf, nicht nur erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, sondern auch politischer Strippenzieher. Er war einer der wichtigsten Unterstützer des gestürzten Janukowytsch. Ukrainische Medien wie die beliebte Website "Ukrainska Prawda" gehen davon aus, dass noch immer rund 30 Abgeordnete des ukrainischen Parlaments auf das Wort des Oligarchen hören. Sie gehören zum "Oppositionsblock", der aus Janukowytschs "Partei der Regionen" hervor gegangen ist.

Firtaschs Einfluss geht darüber hinaus. Ihm gehören acht TV-Sender. Dazu zählt "Inter", einer der größten Kanäle des Landes. Firtasch führt ihn gemeinsam mit dem Ex-Chef von Janukowytschs Präsidialverwaltung.

Der Einfluss des Oligarchen - und das ist eine Besonderheit der Ukraine - erstreckt sich darüber hinaus aber auch auf andere politische Lager. Ein Stenogramm von Firtaschs Aussage im ersten Wiener Prozess zeugt davon: "Mir wurde bereits 2012 klar, dass Janukowytsch keine Reformen durchführen wird. Da habe ich verstanden, das Land braucht einen starken Kandidat, der die Wahlen gewinnt. Da habe ich (den Ex-Boxweltmeister Vitali) Klitschko gefunden."

Klitschkos Partei Udar wurde von Firtasch unterstützt. Nach der Maidan-Revolution überzeugte der Oligarch den ehemaligen Boxer sogar, bei den Wahlen im Mai auf eine Kandidatur zu verzichten, zugunsten des Milliardärs Petro Poroschenko. Heute ist Poroschenko Präsident. Firtasch saß schon damals in Wien fest. Für die Unterredung ließ er Poroschenko und Klitschko zu sich kommen. Auf das Treffen in Wien werden beide nicht gern angesprochen.

DPA Politiker Vitali Klitschko, Petro Poroschenko, bei einem Parteikongress in Kiew (2014)

Gehen die USA wirklich aus politischen Gründen gegen Firtasch vor?

In Interviews wundert sich Firtasch gern über die Vorwürfe aus Übersee: In den USA sei er ja im ganzen Leben noch nie gewesen. Ihn verbinde ja nichts mit Amerika. Der Oligarch ist allerdings nicht der Einzige, dem das Vorgehen des FBI merkwürdig erscheint. Die britische Zeitung "Guardian" konnte den E-Mail-Verkehr zwischen Österreichs Behörden und den US-Ermittlern einsehen. Aus den Schreiben geht hervor, dass die Amerikaner im Oktober 2013 ein erstes Auslieferungsgesuch stellten. Firtaschs Protegé, der damalige Präsident Janukowytsch, hatte da gerade Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen - und angedeutet, nun doch nicht wie geplant das lange ausgehandelte Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen.

Kurz darauf empfing der Janukowytsch, dann aber auch US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland. Er versprach ihr sogar, den Vertrag mit der EU doch zu unterzeichnen. In einer der E-Mails, die in jenen Tagen vom FBI nach Wien gingen, hieß es laut "Guardian": Firtaschs Festnahme habe nun doch keine Eile mehr. Statt dessen werde man "einen passenderen Moment in der Zukunft erwarten".

Firtasch zog alle Register

Die USA könnten mit einer Auslieferung Firtaschs zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Milliardär würde die meisten seiner Drähte in die ukrainische Politik verlieren - und Russland einen mächtigen Verbündeten in Kiew. Und: Die Ermittler gehen davon aus, Firtasch könnte sie mit Insiderwissen versorgen über Geldströme zwischen Gazprom, Oligarchen und Russlands Präsident Putin. Sie könnten ihm einen Deal anbieten: Strafminderung für belastende Materialien.

Bei der Organisation seiner Verteidigung hatte auch Firtasch alle Register gezogen. In Deutschland wandte er sich an die Privatdetektivin Christina Wilkening. Wilkening, früher Inoffizielle Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit, bekam mehr als 400.000 Euro. Sie sollte das FBI von dem Haftbefehl gegen Firtasch abbringen, über ihre Kontakte zum deutschen Auslandsgeheimdienst BND und zur deutschen Polizei. Das ging schief: Im Januar verurteilte das Amtsgericht Schwerin Wilkening wegen Beamtenbestechung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Das Ringen um Firtasch geht weiter. In der Ukraine wird spekuliert, in Amerika könnte ein alter Bekannter Fürsprache im Weißen Haus einlegen: den Politikberater Paul Manafort. Der war vor Jahren mal Berater des ukrainischen Staatschefs Wiktor Janukowytsch - und 2016 Chef von Donald Trumps Wahlkampfteam. Den Posten musste er allerdings im August räumen. In der Ukraine waren Dokumente aufgetaucht, laut denen Manafort dort 12,7 Millionen Dollar kassiert hatte - in bar.

Am Freitag hat Firtasch einen juristischen Teilerfolg erzielt. Das Landgericht Wien hob einen Haftantrag wieder auf. Der Oligarch dürfe bis zur endgültigen Entscheidung über seine Auslieferung auf freiem Fuß bleiben.

Das letzte Wort hat jetzt die Politik. Nach österreichischem Recht obliegt dem Justizminister die Entscheidung, ob der Oligarch an die USA ausgeliefert wird oder nicht.