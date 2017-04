100 Tage im Amt Gewinner und Verlierer von Trumps Wirtschaftspolitik

Gewinner



7. Die Trump Organization



Trump versprach, sein Firmenimperium an seine zwei Söhne abzutreten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Trennung besteht aber nur auf dem Papier. Trumps Immobilien, allen voran sein Hotel in Washington, seine Golfanlagen und sein Mar-a-Lago-Klub in Florida, profitieren von seinen Besuchen. Außerdem bewilligte China Trumps Tochter Ivanka die Markenrechte für gleich drei ihrer Produktlinien - am selben Tag, als sie mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Mar-a-Lago dinierte.