Finanzmärkte Janet Yellen warnt vor Trumps Reformplänen

Janet Yellen hat die Politik vor einem Zurückdrehen der Finanzmarktregulierung gewarnt. Anpassungen am Rahmenwerk sollten dezent ausfallen, sagte die Präsidentin der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bei der jährlich stattfindenden Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Es sei wichtig, die durch die zurückliegenden Reformen "gesteigerte Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems" zu bewahren.

US-Präsident Donald Trump strebt eine Aufweichung der Bankenregulierung an, die nach der Finanzkrise beschlossen wurde. Trump hatte bereits per Erlass eine Überprüfung der Wall-Street-Reformen von 2010 angeordnet. Damals wurden Banken weltweit mithilfe von Steuermilliarden vor dem Zusammenbruch gerettet. Die Reformen zügelten die schlimmsten Exzesse der Finanzbranche und schufen eine nationale Verbraucherschutzbehörde. Trump kritisierte in der Vergangenheit auch wiederholt die Regulierungs- und Geldpolitik der Fed unter Yellen.

Yellen verwies auf Studien, wonach das Wirtschaftswachstum durch die Regulierung des Finanzsektors nicht belastet worden sei. Gleiches gelte für die Verfügbarkeit von Krediten oder die Liquidität an den Finanzmärkten. Vielmehr sei das Finanzsystem durch die Regulierung robuster geworden, etwa gegen Turbulenzen an den Finanzmärkten. Die Fed-Chefin warnte davor, die Lehren aus der jüngsten Finanzkrise zu vergessen.

Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed lieferte Yellen in ihrer Rede hingegen nicht. Beobachter hatten auf Hinweise auf den weiteren Kurs gehofft. Die Fed hob die Leitzinsen zuletzt im Juni auf 1,0 bis 1,25 Prozent an und signalisierte eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr.