Trumps Gewinnrechnungen Reich für die Fans, arm für die Steuer

Die "New York Times" nimmt erneut Donald Trumps Einkommensverhältnisse unter die Lupe. Weniger als eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl hat die Tageszeitung unter anderem die Gewinn- und Verlustrechnung von Trumps Golf-Hotel Doral in Florida analysiert. Trump hat öffentlich die Erträge aus dem Golf-Geschäft für das Jahr 2014 mit 50 Millionen Dollar angegeben. Das war "der größte Betrag dessen, was er als sein Einkommen in dem Jahr bezeichnet", merkt die "NYT" an.

Laut dem Bericht der Zeitung hat Trump in diesem Sommer allerdings den Steuerbescheid für das Hotel angefochten. Im Zuge des Vorgangs hätten Anwälte auch Dokumente eingereicht, auf denen sich die Summe 50 Millionen Dollar zwar ebenfalls finde, allerdings brutto. Nach Abzug der Betriebskosten aber habe das Golf-Ressort 2014 sogar 2,4 Millionen Dollar Verlust geltend gemacht, so die New York Times.

Die Dokumente zeigten, dass große Teile von Trumps angeblichen Einkommen in Wahrheit "Einnahmen seiner Geschäfte vor Abzug von Kosten wie Hypothekenzahlungen, Löhnen und Gehältern und Unterhalt" seien, schreibt die Zeitung.

Die Fehde zwischen der "New York Times" und Trump geht weiter

Die "NYT" hat eine Wahlempfehlung für Trumps Rivalin Hillary Clinton ausgesprochen. Anfang Oktober hatte die Zeitung erstmals berichtet, Trump habe zu Beginn der Neunzigerjahre Hunderte Millionen Dollar an Verlusten geltend gemacht und so bis zu 18 Jahre lang die Zahlung von Einkommensteuer vermeiden können. Trump weigert sich bis heute, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen - entgegen den jahrzehntelangen Gepflogenheiten für US-Präsidentschaftskandidaten.

Aktuell berichtet die "Times" über weitere Unstimmigkeiten bei Trumps Geschäften: Trump habe stets verbreitet, er mache jedes Jahr Millionen mit der Vermietung eines Gebäudes an der Wall Street, das ihm gehört. Bei einer New Yorker Steuerkommission habe er allerdings mit einer ganz anderen Summe argumentiert: Innerhalb der letzten drei Jahre habe das Gebäude nach Abzug aller Kosten sogar 5,5 Millionen Dollar Verlust gemacht.