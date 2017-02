Aufrufe zum Boykott gegen US-Firmen México Primero

Elsa Prado zögert einen Moment, dann antwortet sie bestimmt: "Das ist doch Quatsch". Die Mutter hat mit ihren beiden Söhnen gerade die Filiale einer US-Fastfood-Kette in Mexiko-Stadt verlassen, und von schlechtem Gewissen ist keine Spur. Boykott gegen US-Firmen? "Hier arbeiten doch Mexikaner, die dann ihren Job verlieren würden", sagt sie.

Elsa Prado ist zwar auch sauer auf Donald Trump und ärgert sich über die Beleidigungen und Drohungen aus dem Weißen Haus gegen ihr Land und ihre Landsleute: "Aber das lösen wir doch nicht mit Boykott, beide Länder brauchen sich doch gegenseitig."

Ein paar Ecken weiter sitzen junge Leute auf der Terrasse einer Starbucks-Filiale, neben sich einen Kaffee, die Laptops aufgeklappt. Auch hier will man dem Boykott, zu dem in sozialen Netzwerken und Fernseh-Talkshows aufgerufen wird, nicht folgen. "Wir sollten das lieber als Chance nutzen und uns woanders hinwenden. Nach Süden oder nach Europa", sagt der Anwalt Claudio Flores und spielt dabei auf die übergroße Abhängigkeit der mexikanischen Wirtschaft von den USA an. 80 Prozent aller Exporte des Landes gehen in den Norden. "Schauen Sie sich doch um", sagt Flores. "Hier boykottiert niemand."

Wer in diesen Tagen in Mexiko in der virtuellen Realität unterwegs ist, bekommt den Eindruck, das Land stehe kurz davor, US-Unternehmen zum Teufel zu jagen: Hinter Hashtags wie #AdiosStarbucks, #AdiosMcDonalds oder #AdiosWalmart versammelt sich die Internet-Community.

Manche Kampagnen wirken ungewollt komisch: "Adiós Whiskey, Hallo Mezcal", Adiós New York, Hallo Mexiko-Stadt", "Adiós Kentucky Fried Chicken, Hallo Hühnchen in Schokoladensoße", heißt es da. Die Aufforderung zum Bann von US-Produkten wird dabei von einem Aufruf begleitet, vor allem mexikanische Produkte zu kaufen. "México Primero" soll also dem "America First" von US-Präsident Trump entgegenwirken.

Auftrieb für den Nationalismus

Nach diesen wirren und wilden Tagen im US-mexikanischen Verhältnis hat der Nationalismus südlich des Rio Bravo wieder so viel Auftrieb erhalten wie seit fast 180 Jahren nicht, als Mexiko im Krieg von 1846 bis 1848 weite Teile seines Territoriums an die USA verlor. Selbst Politiker, Meinungsführer und Intellektuelle machen Stimmung gegen das Land von Donald Trump - nach dem Motto: Wenn sie uns eine Mauer vor die Nase setzen wollen, dann kaufen wir eben nicht mehr ihre Produkte.

Im wirklichen Leben ist es wie so oft in Mexiko: Während das Internet die Revolution ausruft, geht draußen alles seinen Gang. In den Stadtvierteln Roma und Condesa in Mexiko-Stadt entlang der Verkehrsschlagader Insurgentes reihen sich Filialen großer US-Fastfood-Tempel, Bürobedarf- und Kaffeehaus-Ketten, Supermärkte und Banken wie Perlen auf einer Schnur. Von Boykott ist nirgends etwas zu sehen.

Aber Verunsicherung ist dennoch zu spüren. Bei Starbucks an der Ecke der Avenida Amsterdam und Sonora im Viertel Condesa bittet die Filialleiterin den Reporter, sich doch an die Zentrale zu wenden. Sie sei nicht befugt, Auskunft zu geben, ob seit dem Boykott-Aufruf weniger Kunden als gewöhnlich hier ihren Kaffee trinken. Auch in anderen Filialen von US-Unternehmen der Umgebung reagiert man schmallippig.

"Unangenehm für Firmen und Mitarbeiter"

Nervosität klingt ebenfalls bei José María Zas, dem Chef des "American Chamber Mexico" (Amcham), durch. "Die Boykottaufrufe haben keine wirkliche Auswirkung, aber sie sind unangenehm für Firmen und Mitarbeiter", sagt der Leiter der US-mexikanischen Handelskammer und betont, wie wichtig die US-Arbeitgeber für die mexikanische Wirtschaft sind. 30 Prozent der formellen Arbeitsplätze stellten die 1400 Unternehmen aus dem Nachbarland. Den Großteil der ausländischen Direktinvestitionen trügen Firmen aus den Vereinigten Staaten bei. 2015 kamen so 17 der insgesamt 32 Milliarden Dollar an Direktinvestitionen aus den USA.

Ohne diese Investitionen würde sich die Arbeitslosigkeit vor allem in den Grenzstädten drastisch erhöhen. Orte wie Tijuana, Ciudad Juárez und Nuevo Laredo leben vom Handel mit den USA. Waren und Dienstleistungen für eine Million Dollar tauschen beide Länder pro Minute aus. 35 Prozent der Arbeitsplätze in Mexiko hängen direkt am Außenhandel. Und US-Betriebe entlang der 3200 Kilometer langen Grenze gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern. Und wenn dort keine Kühlschränke mehr montiert, keine Armaturenbretter mehr zusammengebaut und keine Jeans mehr genäht werden würden, würde die mexikanische Wirtschaft arg leiden.

Diversifizierung statt Boykott

Inzwischen mehren sich die Stimmen, die diese Boykott-Kampagne für fehlgeleitet halten. "Auf den schwachsinnigen Nationalismus Trumps mit einem mexikanischen Nationalismus zu reagieren, bedeutet, uns in den Fuß zu schießen", kritisiert der Autor Jorge Zepeda Patterson. Wenn man den Protektionismus der US-Regierung mit einem Boykott von US-Waren zu beantworten suche, "lassen wir uns auf das Niveau des Weißen Hauses und seines extravaganten Bewohners hinab", warnt er.

Abgesehen davon geht diese Boykott-Kampagne ohnehin an der Hälfte der Bevölkerung vorbei. Mehr als 50 Millionen Mexikaner haben keinen Zugang zu sozialen Netzwerken und schon gar kein Geld, sich teure Äpfel aus Kalifornien, einen Honey Latte bei Starbucks oder einen Hamburger bei einer Fast-Food-Kette zu kaufen.

"Besinnen wir uns auf unsere Stärke", sagt der Anwalt Claudio Flores. "Nutzen wir die vielen Freihandelsverträge mit den anderen Regionen der Welt." Das 17 Jahre alte Abkommen mit der EU zum Beispiel wird von Mexiko in keiner Weise ausgeschöpft. Während das nordamerikanische Land 2015 gerade mal Waren für rund 20,5 Milliarden Euro in die Gemeinschaft geliefert hat, waren es in die USA laut Amcham Güter für umgerechnet 292 Milliarden Euro.

Das soll sich ändern. Brüssel und Mexiko-Stadt haben gerade beschlossen, schneller über ein modernisiertes Abkommen zu verhandeln. Diversifizierung statt Boykott - das könnte für Mexiko der Weg aus der Trump-Falle sein.