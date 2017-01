Elbphilharmonie-Kosten im Vergleich Fast schon bescheiden

"Elphi" nennen viele in Hamburg schon jetzt das neue Konzerthaus Elbphilharmonie, das am Mittwoch sein Eröffnungskonzert feiert. Das klingt - Kostenexplosion hin oder her - geradezu liebevoll.

Anderen Großprojekten weltweit ist es da schlechter ergangen. So nennt der Volksmund im kanadischen Montreal das 1976 eröffnete Olympiastadion nicht mehr "Big O", sondern "Big Owe - die große Schuld". Montreal stotterte drei Jahrzehnte lang mühsam die Kredite ab, die das Stadion der Stadt in den Siebzigerjahren eingebrockt hatte.

Die teuersten Großprojekte der Welt: Traumschlösser und Milliardengräber

Die Gesamtkosten für die Arena beliefen sich schlussendlich auf 3,1 Milliarden Dollar - fast 2000 Prozent mehr, als ursprünglich gedacht. "Big Owe" liegt deshalb mit großem Abstand an der Spitze der Auswertung der teuersten Bauprojekte (Überblick in einer Fotostrecke) von Statista und SPIEGEL ONLINE. Das Plus von 150 Prozent bei der Elbphilharmonie nimmt sich dagegen fast schon bescheiden aus, wie die Grafik zeigt.